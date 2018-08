Spaccio al Parco delle Groane, 23enne in manette. Prosegue incessante l’azione di contrasto al fenomeno. E’ questo il risultato del controllo effettuato dai carabinieri di Cesano Maderno con il supporto dei militari della C.I.O. del 3* Reggimento Carabinieri Lombardia. L’intervento è stato effettuato nei pressi della fermata “Cesano Maderno – Groane”.

Spaccio al Parco delle Groane, controlli alla fermata “Cesano Maderno-Groane”

Uno spacciatore in manette, due bilancini di precisione e 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate al viavai di acquirenti che sopraggiungono all’interno del Parco delle Groane, servendosi della nota linea ferroviaria. Prosegue l’azione di contrasto dei carabinieri nel bosco dello spaccio.

Lo spacciatore ha tentato di nascondersi

Il giovane, 23enne senza fissa dimora e frequentatore abituale del parco, nel momento in cui si è accorto del controllo in atto, ha tentato di nascondersi nella boscaglia. L’azione di rastrellamento “a pettine” organizzata dai militari, però, ha permesso di scovarlo. In seguito ai controlli, poi, gli uomini dell’Arma lo hanno trovato in possesso delle dosi di cocaina e del bilancino di precisione. Elementi che hanno fatto scattare nei suoi confronti l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio” ed il conseguente arresto in flagranza di reato. Ora il 23enne rischia da 6 mesi a 4 anni di reclusione.