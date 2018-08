Spaccio di droga, arrestati due marocchini. E’ successo in via Padova a Cesano Maderno. L’operazione è dei carabinieri della Compagnia di Seregno.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato due marocchini a Cesano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 34enne di Milano e di un 36enne di Cesano, entrambi già noti per spaccio. I due extracomunitari sono stati beccati con sei involucri di hashish, per un totale di quattro chili di droga.

Droga in auto, soldi in casa

Nel cruscotto dell’auto su cui viaggiavano, una Ford Fiesta, i militari hanno trovato un sasso di cocaina di 185 grammi. Inoltre, a casa del marocchino cesanese, gli uomini dell’Arma hanno recuperato 2.500 euro, quasi certamente provento dell’attività illecita dei due.

L’impegno dei militari sul territorio

Impegnati nel controllo del territorio di Seregno, i carabinieri hanno notato una Ford Fiesta con a bordo i due marocchini. I militari hanno seguito l’auto, fino a via Padova, nella vicina Cesano. E’ qui che i due uomoni a bordo sono stati fermati e controllati. E trovati in possesso di droga. I due maocchini sono quindi stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.