Spaccio di droga e rapina, arrestato un 25enne

Spaccio di droga e rapina, arrestato un 25enne. I carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato un marocchino di 25 anni, inoccupato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per rapina.

La vittima ai militari: “Sono stato rapinato”

E’ successo tra sabato e domenica a Desio. E’ l’una di notte quando un 34enne chiede aiuto ai militari: “Sono stato rapinato”. Il giovane spiega di aver incontrato il marocchino poco prima e di essere stato strattonato e derubato dello zaino per un presunto debito di droga che non aveva la minima intenzione di saldare. Nello zaino, un tablet.

Droga addosso e a casa: marocchino in manette

I carabinieri raggiungono il 34enne in via Verdi. Mentre raccolgono la sua testimonianza, l’uomo riceve la telefonata dal 25enne, che gli dà appuntamento poco lontano da lì. Anche i militari si presentano all’appuntamento, e fermano il 25enne: addosso, ha il tablet e qualche grammo di droga. I carabinieri continuano la perquisizione a casa del marocchino, che abita in città, e qui trovano 2,7 grammi di cocaina in sei dosi, 730 euro, quattro telefoni cellulari, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente e un libro mastro delle cessioni con decine di nomi appuntati sopra.