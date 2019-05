Sparatoria a Varedo: ferito un 34enne. E’ accaduto questa mattina, giovedì 22 maggio, nel piazzale della stazione.

Sparatoria a Varedo: ferito un 34enne

Aumbulanza, automedica e i Carabinieri della compagnia di Desio hanno raggiunto Varedo per una sparatoria nel piazzale della stazione. I soccorsi sono stati attivati poco dopo le 10 e hanno raggiunto il posto in pochi minuti in codice rosso.

Lo sparo e la fuga

In base alle prime informazioni un uomo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sparato ad un 34enne marocchino numerosi pallini di un colpo di fucile (non ad aria compressa), per poi darsi alla fuga. Le notizie sono ancora molto frammentarie e si attendono ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell’ordine. Non si esclude però che il movente possa essere riconducibile agli ambienti di spaccio.

Il 34enne è stato soccorso e ora si trova in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.