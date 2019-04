Spray al peperoncino contro il rapinatore ma il colpo va a segno. Paura martedì in farmacia a Bovisio Masciago dove un uomo è riuscito ad arraffare l’incasso e a scappare.

Il rapinatore, probabilmente un tossico in cerca di soldi per comprare la droga, è entrato in azione intorno alle 18,10 di martedì 2 aprile. Con il volto in parte coperto da un cappuccio, si è avvicinato al bancone della farmacia di via Vittorio Veneto, dirigendosi con fare sicuro verso la titolare 60enne e l’ha spinta via con il’intento di prendersi il contenuto della cassa.

Per cercare di fermare il rapinatore è intervenuta una dipendente della farmacia, una 32enne, che gli spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Ma non è stato sufficiente ad evitare la rapina. Il balordo, benché frastornato, è riuscito comunque a impossessarsi della cassa e a scappare con un bottino di 300 euro.

Una volta fuori dalla farmacia si è incamminato nelle vie circostanti facendo perdere le proprie tracce. Alle farmaciste non è rimasto altro che avvisare le Forze dell’ordine. In via Veneto sono accorsi i Carabinieri che hanno cercato di rintracciare il furfante nella zona, purtroppo senza riuscirci. Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’identità dell’uomo.