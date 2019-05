(immagine di repertorio)

Al volante di un’auto presa a noleggio, stava pedinando la sua ex per le strade del centro di Cesano Maderno. Deciso a raggiungerla. Nel baule, una bottiglietta di acido solforico. A impedire che la raggiungesse ci hanno pensato i Carabinieri della Tenenza cittadina.

Stalker arrestato in flagranza a Cesano

L’uomo, un 40enne di Truccazzano già noto alle forze dell’ordine, è finito in arresto per atti persecutori. E’ successo mercoledì 15 maggio in mattinata, quando la donna che per decenni era stata la sua compagna, e che per anni aveva subito maltrattamenti, abusi e violenze, fisici e verbali, si è decisa a chiedere aiuto. Quando la donna, intorno alle 10 si è accorta che al volante della “Lancia Y” rossa che la pedinava da un po’, con fare aggressivo, c’era il suo ex convivente, si è spaventata. Senza mai smettere di guidare, ha allertato il 112 e ha fornito alla centrale operativa tutte le indicazioni utili per essere rintracciata. La centrale ha inviato sul posto una pattuglia, che ha presto individuato le due auto. L’uomo è stato così arrestato per atti persecutori. Per la donna la fine di un incubo.

