Con la sua “Vela” è pronto a salpare verso il Salone Internazionale del Mobile di Milano del 2020.

Nonostante la giovane età ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più bravi designer della Brianza, la capitale mondiale del mobile.

Il protagonista della storia che vi stiamo per raccontare è il 19enne Stefano Pugliesi, volto conosciuto in città anche per il suo impegno attivo come volontario nell’Auser di Arcore, il sodalizio guidato da Renato Puggioni.

Si è classificato al primo posto del Concorso Brianza Design

Lo studente, che attualmente frequenta il quinto anno di Disegno di Arredo all’istituto Meroni di Lissone, ha inventato una sdraio da giardino particolare che gli ha permesso di aggiudicarsi il primo premio del “Concorso Brianza Design”.

Si tratta di un importante riconoscimento in un concorso che vedeva in gara una trentina di elaborati, o meglio prototipi, da realizzare ed esporre in occasione del Salone Internazionale del Mobile 2020, “FuoriSalone” e “SaloneStellite”.

La premiazione all’istituto Meroni di Lissone

La cerimonia di premiazione dell’importante concorso si è svolta due settimane fa nella biblioteca Bermani dell’Istituto Meroni di Lissone.

A valutare gli elaborati una giuria di grande competenza e rilievo basti pensare che sono stati invitati a far parte della stessa designer di fama internazionale e aziende del settore. Tra questi Giovanna Castiglioni (vicepresidente della Fondazione Achille Castiglioni), Lorenzo Damiani (architetto e designer di fama internazionale che si occupa di furniture e product design, molti suoi progetti sono presenti nella collezione permanente del Chicago Athenaeum, del Museo della Triennale e del Vitra Museum) e Piergiorgio Cazzaniga (designer di fama internazionale); rappresentanti delle aziende più significative del territorio come l’azienda “Promemoria” (Sozzi Arredamenti), “Fratelli Elli” di Giussano, Galbiati Roberto di Confartigianato, Ioc-Lema, Rimadesio, Tecnolegno e B&BItalia.

A chiudere la giuria ex docenti delle materie di indirizzo tra questi il prof. Domenico Adelizzi ed il prof. Giovannello Arienti accompagnati dallo storico dirigente scolastico ing. Ignazio Cusmano. Trenta, dicevamo, gli elaborati visionati e il vincitore è stato il 19enne che ha presentato il prototipo di un mobile outdoor, da esterno.

L’ARTICOLO COMPLETO CON L’INTERVISTA AL 19ENNE ARCORESE LA POTRETE LEGGERE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019