Stimato professore muore all’improvviso. Lutto a Meda per Luciano Ballabio, storico insegnante del liceo “Marie Curie”.

Addio allo stimato professore del “Marie Curie”

Ha dedicato tutta la sua vita alla scuola e ai suoi studenti, trasmettendo loro la passione e l’entusiasmo per le materie letterarie che lui stesso ha sempre nutrito.

E’ scomparso improvvisamente a 70 anni lo stimato professore Luciano Ballabio, che per oltre 30 anni ha prestato servizio in città al liceo “Marie Curie”, per poi raggiungere il traguardo della pensione.

SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019.