Stava per partire per la Liguria per accompagnare i disabili dell’Unitali al mare, ma ora lo storico volontario è ricoverato in ospedale

Lo storico volontario

Sono ore di apprensione per Enrico Rivolta, figura molto nota a Macherio. Il 78enne, in procinto di partire alla volta di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, come accompagnatore del gruppo dell’Unitalsi, nel pomeriggio è stato soccorso in via Parini. Le sue condizioni sono parse subito serie e l’uomo, volto noto per il suo impegno in parrocchia, è stato soccorso da un’ambulanza e da un’automedica (sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia locale). Rivolta è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza

