Stragi del sabato sera: 48 automobilisti controllati nell’ultimo weekend

Sono 48 i conducenti di auto controllati nella notte tra sabato 1 giugno e domenica 2 dalla Polizia stradale che, con l’ausilio del Distaccamento di Seregno e della Sottosezione di

Arcore, ha svolto un servizio mirato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica.

I controlli sono avvenuti nella zona di Carate Brianza, nei pressi della Statale 36 e nelle immediate vicinanze alcuni locali di intrattenimento. Nel corso del servizio mirato gli equipaggi hanno sottoposto a screening una buona parte dell’utenza in transito, attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “precursori” per l’accertamento qualitativo non invasivo di carattere massivo.

I controlli

In totale sono stati 48 i conducenti sottoposti a prova con etilometro, di cui 7 denunciati

penalmente in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico

compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l. Tra gli 8 deferiti anche un conducente neo patentato con un tasso sino a 0,5 g/l.

A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata.