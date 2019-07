Stragi del sabato sera, controlli in Brianza: 17 patenti ritirate nei weekend del 7 e del 14 luglio.

Stragi del sabato sera: tanti controlli in Brianza

Ultimi due weekend di controlli sulle strade della Brianza per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Impegnata la Sezione della Polizia stradale di Monza Brianza assieme ai dipendenti dei Distaccamenti di Seregno e Arcore che nel corso degli ultimi due fine settimana, con l’utilizzo di sei pattuglie, hanno controllato 79 conducenti in totale, accertando la positività all’uso di alcol per 19 persone.

In particolare, a due conducenti neopatentati è stata inflitta la sola sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 659, perché trovati alla guida con un tasso alcolemico non superiore a 0,50.

Diversa la sorte delle rimanenti 17 persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza, per le quali si è proceduto al ritiro della patente.

Dieci di loro sono state indagate penalmente poiché le prove etilometriche hanno

accertato un tasso superiore allo 0,80.

Un conducente è stato addirittura colto alla guida con un tasso superiore al 2,50,

con conseguente sequestro dell’autovettura oltre al ritiro del documento di guida.