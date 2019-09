A Seveso un folle strappa il tergicristallo da un bus di linea. Poi lancia un mattone contro l’autista e si dilegua prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Folle danneggia l’autobus

Incredibile episodio in pieno giorno a Seveso. Un uomo, probabilmente nordafricano, senza alcun motivo ha strappato un tergicristallo da un pullman di linea. E’ successo nei giorni scorsi, verso le 17, in via Manzoni a Seveso mentre il bus era fermo in prossimità delle strisce pedonali.

Spaventati i passeggeri

Spaventati i cinquanta passeggeri della linea 743 di Fnm Autoservizi, che collega Palazzolo a Seveso. Forse l’uomo era in stato di ebbrezza alcolica oppure viveva un momento di pazzia. Con il tergicristallo in mano lo straniero ha colpito anche il vetro anteriore del pullman di Fnm Autoservizi, poi ha cercato di rompere i finestrini e danneggiare le fiancate.

Il folle inseguito dall’autista

L’autista del pullman, dopo aver spento il motore, è sceso dal mezzo e ha inseguito il folle straniero. Mentre scappava, l’uomo colto dall’improvviso raptus ha raccolto da terra un mattone e lo ha lanciato verso il conducente. Per fortuna non lo ha colpito.

La fuga verso il parco

Lo straniero infine è riuscito a dileguarsi verso il parco di villa Dho prima dell’arrivo dei Carabinieri, che conducono le indagini. Qualora fosse rintracciato dai militari dell’Arma, lo straniero autore del folle gesto rischia una denuncia per danneggiamento, minacce e interruzione di pubblico servizio.

