Stroncato da un infarto Fabrizio Mattavelli, era stato l’idraulico dell’oratorio di Rancate, frazione di Triuggio.

Infarto stronca un 60enne

Grave malore questa mattina Rancate. Erano da poco passate le 11 quando è scattato l’allarme per soccorrere un 60enne colpito da un infarto. Mattavelli si trovava nella propria abitazione in via Biffi quando si è sentito male. Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce bianca di Besana Brianza e l’automedica Monza e Brianza. All’arrivo dei soccorritori le condizioni del 60enne sono apparse subito gravi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza ma è deceduto poco dopo il malore.

Era l’idraulico dell’oratorio

Fabrizio Mattavelli era conosciuto nella frazione di Rancate per il suo impegno in oratorio come idraulico. Anni fa aveva svolto dei lavori presso la struttura. Seguiranno aggiornamenti sulla data dei funerali.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 5 marzo 2019.