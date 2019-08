Studente minorenne si è allontanato da casa

Uno studente minorenne si è allontanato dalla sua abitazione di Seregno. E’ uscito di casa giovedì e non vi ha fatto più ritorno. Avviate dai Carabinieri della Compagnia locale le procedure per le ricerche del minore.

Uno studente 16enne, che vive con la famiglia nella zona del cimitero di Seregno, ieri si è allontanato da casa. I Carabinieri della Compagnia locale hanno subito avviato le procedure per le ricerche del minore. Si tratta di Reda Kaoutari, italiano di nazionalità marocchina.

Non è la prima volta che succede

Purtroppo non è la prima volta che accade un fatto simile. Anche nei mesi precedenti si era allontanato diverse volte dalla famiglia. Nell’estate scorsa era rimasto fuori casa una notte ma, in autunno, era scomparso per un periodo più lungo. Tre settimane lontano da casa senza fare sapere nulla ai genitori e ai fratelli. Poi era stato ritrovato dal padre, che ne aveva denunciato la scomparsa alla Polfer di Milano, presso alcuni connazionali a Roma.

L’angoscia dei genitori

Ancora una volta è tanta e comprensibile la preoccupazione dei genitori, in Italia dal ’92 con quattro figli. Nell’autunno dello scorso anno per le sue ricerche si erano spesi anche i docenti e i compagni dell’istituto “Levi”, frequentava la prima classe dell’indirizzo Relazioni internazionali e marketing.