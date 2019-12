Studenti a lezione di primo soccorso con la Croce rossa. I volontari del comitato di Varedo hanno spiegato agli alunni della “Aldo Moro” come comportarsi in caso di emergenza

Studenti a lezione di primo soccorso con la Croce rossa

Studenti a lezione di primo soccorso. Per il secondo anno nella scuola della Valera il comitato locale della Croce rossa ha insegnato ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenza. Sabato 14 dicembre dieci volontari hanno incontrato un centinaio di alunni della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” per coinvolgerli nella simulazione di situazioni di potenziale rischio.

Cosa fare in caso di emergenza

Alternando teoria e pratica, gli operatori della Cri hanno spiegato e mostrato come reagire e come prestare soccorso in caso di emergenza. A partire dalla semplice medicazione corretta di una ferita per arrivare alla conoscenza delle prime operazioni da eseguire in caso ostruzione pediatrica o arresto cardiaco. Gli studenti hanno potuto anche conoscere da vicino un’autoambulanza con gli strumenti base del primo soccorso.

Studenti interessati e motivati

Al fianco degli operatori della Cri c’erano anche alcuni nuovi volontari che stanno per completare i corsi necessari per entrare nell’associazione. I ragazzi si sono dimostrati molto interessati e motivati, anche per questo l’iniziativa ha riscosso un grande successo e sarà senz’altro ripetuta.