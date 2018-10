Giornata di superlavoro ieri per le sale operative 118 della Lombardia e soprattutto per le Centrali Uniche di Risposta dell’ 112. Queste ultime hanno ricevuto complessivamente 33.205 telefonate, rispetto a una media giornaliera di circa 13mila.

33mila chiamate al 112

Nel dettaglio, 12.162 chiamate alla centrale di Brescia, che serve anche Sondrio, Lodi Mantova Cremona e Pavia ( in tempi normali la media giornaliera è circa 3800) 9419 a Milano, che serve tutta la provincia di Milano (media di un giorno comune: 5.200) e 11624 a Varese, che serve anche Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza (media giornaliera: 4100). Il numero maggiore di chiamate ha riguardato i Vigili del Fuoco. Nel Lecchese in particolare sono stati oltre 150 gli interventi effettuati dai pompieri di Lecco, MErate, Bellano e Valmadrera.

Condizioni difficili per i mezzi di soccorso

Per quanto riguarda le Sale Operative 118 di Milano, Bergamo, Pavia e Como, non si sono registrate particolari criticità. Gli unici problemi hanno riguardato la logistica: i mezzi di soccorso in diversi casi hanno faticato a raggiungere il posto degli eventi per le difficoltà viabilistiche e il traffico congestionato.

