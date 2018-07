SuperEnalotto: la fortuna bacia Meda: il cinque centrato alla ricevitoria di via Lombardia regala 14 mila euro ad un fortunato giocatore. Il biglietto fa parte di una tripletta che coinvolge anche due comuni di Varese.

SuperEnalotto, un 5 regala 14mila euro a Meda

La fortuna fa di nuovo tappa in Lombardia grazie al SuperEnalotto: manca il 6, ma sono tre i 5 che si aggiudicano 14mila euro a testa. Le schedine vincenti sono state convalidate a Ispra (Varese, ricevitoria Lo Scrigno in via Mazzini 204), Cadrezzate (Varese, ricevitoria Il Globo in via Enrico Fermi 492) e a Meda. Qui in particolare la vincita è avvenuta al Daniel’s Bar di via Lombardia.

Il Jackpot adesso vale 9,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.

