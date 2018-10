Supermercato di viale Repubblica a Seregno preso di mira dai ladri. Nascondono in una borsa generi alimentari per 170 euro. Fermati dal vigilante e denunciati dai Carabinieri.

Furfanti al supermarket sorpresi e denunciati

Furfanti sorpresi e bloccati al supermercato “Esselunga” di San Salvatore a Seregno mentre cercano di uscire con la spesa ma senza pagare. E’ successo lo scorso sabato alle 13.30. Nella borsa nascosti vari generi alimentari per 170 euro. Nei guai due romeni di 35 e 30 anni.

Accusati di furto aggravato in concorso

I due romeni sono stati sorpresi dal vigilante mentre cercavano di superare la barriera delle casse senza pagare il conto della spesa. Nessuna resistenza in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. La merce restituita alla proprietà. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso. Non è la prima volta che il servizio di sicurezza del punto vendita sorprende e blocca i ladruncoli fra gli scaffali.