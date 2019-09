Svastiche in piazza della chiesa a Sovico. Sono state scoperte sabato pomeriggio (28 settembre).

Svastiche in piazza della chiesa

Imbrattata da ignoti piazza Vittorio Emanuele, il piazzale della chiesa. Nella giornata di sabato qualcuno si è divertito a disegnare una svastica sull’asfalto. Si tratta di un segno simbolico che si ritrova presso molte popolazioni dalla preistoria fino in età storica, variamente interpretato nel quadro del simbolismo solare: consiste in una croce a quattro bracci di uguale lunghezza, terminanti ciascuno in un prolungamento ad angolo retto volto verso sinistra. Per l’errata interpretazione delle sue origini ritenute “arie” fu adottato come simbolo da vari movimenti antisemiti e dal partito nazionalsocialista tedesco (ma con i prolungamenti dei bracci orientati verso destra). Si tratta dunque di un simbolo molto antico, usato da diverse culture per almeno 5.000 anni prima che Adolf Hitler ne facesse il fulcro della bandiera nazista.

Disegnate due svastiche

Ieri, sabato 28 settembre, sul gruppo Facebook “Sei di Sovico se…” sono apparse due foto di svastiche disegnate in due punti del paese. Uno proprio il piazzale della chiesa. “Stupidità, maleducazione, inciviltà, senso civico pari a zero” sono alcuni dei commenti apparsi sul Gruppo di persone che hanno condannato questo gesto. Informata l’Amministrazione comunale rispetto a quanto accaduto, il sindaco, Barbara Magni, ha rassicurato che queste svastiche saranno cancellate al più presto. “Sono veramente stupita che ci sia ancora gente così ignorante da imbrattare il suolo pubblico con simboli che ricordano periodi bui della nostra storia e della storia dell’umanità – ha commentato il primo cittadino – Spero che l’autore del gesto sia gente ignorante, ovvero che ignori il significato del gesto compiuto, non che voglia fomentare l’odio. Provvederemo a ripulire al più presto per cancellare queste scritte”.

TORNA ALLA HOME