Tamponamento a catena in via Cialdini a Meda. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 9 gennaio 2020, intorno alle 14.

Tamponamento a catena

In base a quanto è stato possibile ricostruire, un furgone Peugeot condotto da un 56enne di Seregno e proveniente da piazza Cavour, stava percorrendo via Cialdini quando è andato a urtare una Renault Clio ferma al semaforo rosso, con alla guida un 69enne di Meda. A seguito dell’impatto l’automobile, spinta in avanti, ha colpito un ciclomotore Malaguti con in sella una 17enne di Meda. Lo scooter è finito sotto l’auto.

Sul posto la Polizia locale e due ambulanze

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono portate due ambulanze, una della Croce rossa di Paderno Dugnano e una della Croce Bianca di Mariano Comense. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla ragazza e al conducente dell’auto, per poi trasferirli per accertamenti in codice verde agli ospedali San Gerardo di Monza e di Desio. Illeso il conducente del furgone. In via Cialdini, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale.