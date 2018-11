Tamponamento a catena poco dopo mezzogiorno sulla Superstrada Lecco – Milano, all’altezza dell’uscita di Lissone e Desio sud. Più veicoli coinvolti e code.

L’incidente fra Lissone e Desio

Qualche minuto dopo mezzogiorno, incidente lungo la carreggiata sud della Superstrada all’altezza dell’uscita di Lissone centro e Desio sud. La violenta collisione coinvolge diversi veicoli, a ridosso della curva sinistrorsa in direzione di Monza.

Sul posto i mezzi di soccorso

Sul luogo si sono portati l’Automedica e le ambulanze della Croce verde lissonese e della Croce Rossa di Desio oltre agli agenti della Polizia stradale per i rilievi e per disciplinare il traffico. Al momento dello schianto pioveva, bagnato il fondo stradale. Da accertare eventuali feriti fra conducenti e passeggeri: sarebbero tre in condizioni non gravi.

Aggiornamento delle 13.30

L’Azienda regionale emergenza urgenza rende noto che sono quattro i feriti a seguito del tamponamento a catena in Valassina, poco dopo mezzogiorno, in corsia sud. Tre uomini di 20, 30 e 37 anni e una ragazza di 21 anni. Nessuno sarebbe in condizioni critiche.