Intervento di manutenzione straordinaria in cima alla Torre del Barbarossa in via Cavour, in centro storico a Seregno. Questa mattina, giovedì 13 febbraio, una ditta incaricata dall’ufficio Tecnico comunale ha raggiunto il culmine della torre con una piattaforma area per la sistemazione di alcune tegole pericolanti.

L’intervento dopo le raffiche di vento

L’intervento di sistemazione si è reso necessario a margine della segnalazione di alcune tegole spostate dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi che potevano costituire un pericolo. Durante i lavori, chiuso al transito il tratto di via Cavour antistante la Torre del Barbarossa.

Qualche cenno storico sulla torre

La torre campanaria, oggi di proprietà comunale, risale al medioevo. Secondo le fonti storiche, sorgeva accanto all’abside dell’antica chiesa di San Vittore soppressa nel 1781. E’ detta del Barbarossa perché, secondo la tradizione, fu voluta dall’imperatore Federico Barbarossa come punto di avvistamento lungo la linea Como – Milano all’epoca medievale delle lotte con i comuni lombardi. Al Barbarossa si era ispirato persino un Comitato in vista delle elezioni comunali del 2018, leggi qui.

