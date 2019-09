Tegole pericolanti: via Italia a Macherio chiusa al traffico. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno effettuando delle verifiche.

Tegole pericolanti in via Italia a Macherio

Vigili del fuoco impegnati nella serata di oggi, martedì 3 settembre, a Macherio in via Italia. Qui, nel pomeriggio, alcuni passanti avrebbero notato delle tegole staccarsi da una casa disabitata e hanno avvertito la Polizia locale.

In breve tempo sia gli agenti che i Vigili del fuoco si sono portati sul posto. La via Italia è stata temporaneamente chiusa al traffico. Al momento sono in corso verifiche da parte dei pompieri.