E’ stato denunciato dopo aver tentato di adescare una ragazza minorenne. La Procura indaga su un ingegnere di 49 anni deferito in stato di libertà dai carabinieri di Carate Brianza.

La aspettava ogni mattina nel giardino di casa

L’uomo, residente a Carate Brianza, avrebbe tentato di adescare la studentessa appena sedicenne offrendole di trascorrere assieme una giornata al lago. Per questo è stato denunciato un insospettabile 49enne, laureato in ingegneria. Saranno le indagini a chiarire i contorni della squallida vicenda dopo che, a metà agosto, i carabinieri hanno raccolto il racconto della madre della minorenne alla quale l’uomo aveva lasciato il numero di telefono invitandola a trascorrere una giornata fuori città.

Il caratese è stato denunciato per il reato di adescamento di minore in base all’articolo 609 del Codice penale, un reato perseguibile d’ufficio. Stando a quanto la donna avrebbe riferito ai militari la figlia prima di ricevere la proposta aveva già più volte incontrato durante i mesi scorsi il 49enne nel tragitto da casa a scuola. Sembra che l’uomo infatti la aspettasse ogni mattina nel giardino di casa durante il periodo di lezioni mentre la studentessa raggiungeva a piedi la fermata del pullman per recarsi nell’istituto superiore che frequenta fuori città. Un approccio casuale, divenuto poi praticamente quotidiano, quasi a voler carpire giorno dopo giorno la fiducia della sedicenne al punto che la giovanissima avrebbe accettato poi l’invito dell’uomo ad annotarsi il numero del telefono.

I riscontri e le successive indagini hanno permesso di identificare il presunto adescatore che è stato denunciato a piede libero. Sarà la Procura ora a fare luce sulla vicenda.

Un altro episodio prima di Ferragosto a Giussano

Quello accaduto in città non è stato l’unico episodio di adescamento avvenuto in estate ai danni di ragazzine minorenni. Prima di Ferragosto i carabinieri di Carate Brianza erano intervenuti anche in un parchetto pubblico a Giussano per denunciare un sessantaduenne della provincia di Como che aveva rivolto apprezzamenti divenuti poi sempre più pesanti fino a diventare una inequivocabile proposta sessuale.