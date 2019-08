Cerca di rubare una bici al centro commerciale di Limbiate, 48enne scoperto e denunciato dai carabinieri.

Tenta di rubare una bici, 48enne fermato e denunciato

L’uomo, che risiede a Limbiate, non è nuovo a queste azioni. Raggiunto il centro commerciale, si è diretto nel parcheggio interrato dove ci sono le rastrelliere per la sosta delle biciclette. Si è guardato intorno prima di passare ai fatti. E, pensando di poter agire indisturbato, ha individuato la bici da sottrarre e poi con un tronchese ha tagliato la catena.

Bloccato dai carabinieri

Non è però stato fortunato, perché proprio in quel momento è passata una gazzella dei carabinieri, che controlla in modo costante il parcheggio del centro commerciale. I militari, vedendo l’uomo che stava trafficando, lo hanno bloccato. Portato in caserma, è stato identificato, denunciato e poi rilasciato.