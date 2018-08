Tenta il furto di rame in una ditta di Cesano, arrestato 45enne di Desio. I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato per tentato furto aggravato B.R., italiano di 45 anni residente a Desio.

Il ladro è stato colto sul fatto

L’uomo si era introdotto all’interno di una ditta cesanese dopo aver forzato il portone d’ingresso. A supportarlo anche un complice. I due furfanti avevano architettato di asportare un ingente quantitativo di cavi per poi destinarli al mercato nero della ricettazione del rame.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha messo peró fine alla loro azione criminosa. Il 45enne è stato colto in flagranza di reato mentre stava accatastando i cavi per poi caricarli in auto.

In fuga il complice

È stata infatti l’auto parcheggiata nei pressi della ditta a destare l’attenzione dei militari, che hanno deciso così di irrompere all’interno dello stabile, bloccando il ladro, che è stato poi ammanettato. Il compagno è invece riuscito a farla franca per il momento. Proseguono, quindi, le ricerche del complice, che è riuscito a darsi alla fuga qualche istante prima dell’intervento dei Carabinieri.