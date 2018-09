Tentano di scippare due donne in pochi minuti e una finisce in ospedale. E’ accaduto a Bovisio Masciago nel pomeriggio di ieri, 26 settembre. Una 54enne è finita in Pronto soccorso con alcune contusioni.

Due tentati scippi nel giro di pochi minuti e una donna di 54 anni che finisce in ospedale. E’ accaduto ieri pomeriggio a Bovisio Masciago. Dove due malviventi, a bordo di una vecchia Fiat Panda nera risultata rubata, hanno colpito nel centro storico del paese. Prima hanno tentato lo scippo di una 54enne e poi, a poca distanza, di un’altra donna di 52 anni. In entrambi i casi però i due soggetti non sono riusciti nel loro intento.

La 54enne però, nel tentativo di divincolarsi è rimasta lievemente ferita ed è finita all’ospedale di Desio per alcune contusioni ed escoriazioni.

Subito dopo il fatto sul posto sono erano arrivati i Carabinieri che dopo una breve perlustrazione della zona hanno individuato la macchina, ferma in un parcheggio. E’ bastato aspettare l’arrivo dei due malviventi.

Alla vista dei militari uno dei due è però riuscito a scappare lungo i binari della linea Milano-Asso. Mentre l’altro è stato fermato, nonostante i tentativi di malmenare i Carabinieri. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché le due donne scippate non lo hanno