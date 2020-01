Tentano la scalata, ma restano bloccati sulla Grigna: salvati dal Soccorso Alpino.

Serata di paura per due escursionisti, un uomo del 1951 della provincia di Como e una donna del 1961 della provincia di Monza, rimasti bloccati mentre tentavano di raggiungere il rifugio Brioschi, sulla Grigna Settentrionale.

L’allarme

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando alla Soreu dei Laghi di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è arrivata la richiesta di intervento. I due alpinisti erano partiti la mattina dai Resinelli, con l’intenzione di raggiungere il rifugio. Con il buio però si sono trovati in difficoltà; non essendo stati in grado di comunicare la loro posizione esatta, sono stati messi in contatto con un referente della Stazione Valsassina – Valvarrone. Lo scambio di informazioni ha permesso di localizzarli sulla cresta che conduce alla cima, poco dopo il bivacco Merlin, nel Comune di Pasturo.

L’intervento

In accordo con la Centrale, è stato fatto decollare l’elisoccorso da Como. Una squadra di sei tecnici si è portata nella piazzola della Comunità Montana a Barzio, pronta a intervenire in caso di necessità. Il sorvolo ha permesso di individuarli e recuperarli con l’ausilio del verricello. Entrambi fortunatamente illesi, sono stati trasportati in piazzola a Barzio e infine accompagnati con un mezzo del Soccorso Alpino fino ai Piani dei Resinelli, dove avevano parcheggiato l’auto per fare ritorno a casa.