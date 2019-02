Hanno tentato l’ennesima spaccata nella boutique A Me Mì di Carate Brianza. I ladri hanno sfondato una delle vetrine del negozio.

Assalto a colpi di mazza

Un assalto a colpi di mazza quello consumato nella notte tra lunedì e ieri, martedì 26 febbraio ai danni del negozio A Me Mì, elegante boutique di corso della Libertà a Carate che vende abbigliamento per bambini. I ladri sono entrati in azione attorno alle 3 del mattino. Dopo avere sfondato una delle vetrine dell’attività sono stati però costretti alla fuga. Forse perché disturbati dall’entrata in funzione dell’allarme. Sul posto si sono precipitati le guardie della sorveglianza notturna e i carabinieri. I malviventi però si erano già dileguati senza riuscire però a fare bottino.

L’ultima spaccata si era verificata a ottobre, sempre nella notte tra lunedì e martedì. In quella occasione i ladri erano riusciti a portare via diversi capi di abbigliamento della nuova collezione per svariate migliaia di euro. Non è il primo caso di furto all’interno dei negozi di corso della Libertà. Nel maggio scorso a Carate era stata presa di mira anche la boutique Mantovani, a pochi metri dal negozio “visitato”dai ladri l’altra notte. Fortunatamente anche in quel caso la banda di malviventi era stata messa in fuga grazie all’allarme.