Il malfattore, vistosi scoperto nel suo intento criminoso, dopo aver lasciato la refurtiva si era assicurato la fuga minacciando con un coltello di circa quindici centimetri il personale addetto alla vendita e si era poi dileguato a bordo dell’autovettura “Lancia Ypsilon” di proprietà della madre.

Le immediate indagini dei Carabinieri hanno portato alla rapida individuazione dell’uomo che, rintracciato nella sua abitazione di Albavilla, è stato trovato in possesso del coltello e dello zaino utilizzati per commettere la rapina. Per lui, celibe, nullafacente, e con numerosi precedenti per furto, rapina, ricettazione ed evasione, si sono aperte le porte del carcere di Monza.