Tentata spaccata all’Unieuro di Meda. E’ successo qualche giorno fa, in piena notte, quando una banda di malviventi ha cercato di sfondare la saracinesca utilizzando un camion rubato.

Tentata spaccata all’Unieuro di via Rho

Hanno tentato di sfondare la saracinesca con un camion provento di furto, ma non hanno fatto i conti con i sistemi di sicurezza e i loro piani sono andati in fumo. I banditi sono rimasti a bocca asciutta, ma hanno comunque lasciato molti danni alla struttura. «Saranno stati in sei, hanno cercato di abbattere la saracinesca con un camion “Iveco” risultato rubato, ma non riuscendo ad andare a segno si sono dileguati a bordo di un’automobile», racconta il titolare Gianfranco Galimberti, che non ha potuto far altro che procedere con la conta dei danni.

Il camion è rimasto incastrato nella saracinesca

«Hanno ingranato la retro e con il camion contro la saracinesca hanno cercato di crearsi un varco, ma il mezzo è rimasto incastrato e non sono riusciti a introdursi nel negozio. Così hanno desistito e sono saliti in auto per poi allontanarsi a tutta velocità prima dell’arrivo dei carabinieri, che sono giunti tempestivamente», conclude. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: elementi utili alla loro identificazione potranno essere forniti dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.