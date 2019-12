Tentato furto di ruote nel parcheggio del super: quattro denunciati. Il fatto è accaduto a Macherio fuori dal supermercato “Pozzoli Market”.

Hanno tentato di rubare le ruote ad alcune auto in sosta nel parcheggio del supermercato “Pozzoli Market” di Macherio, ma grazie al pronto intervento dei Carabinieri di Biassono e alla successiva analisi delle immagini di video sorveglianza sono stati individuati.

I fatti si sono verificati domenica 8 dicembre. Gli autori del tentato furto sono tutti giovanissimi e di nazionalità ucraina. Nel dettaglio si tratta di un 21enne e di un 19enne censiti in banca dati per reati contro il patrimonio, una 29enne – anche lei censita in banca dati per reati contro il patrimonio – e una 20enne incensurata.

I quattro soggetti sono stati deferiti in stato di libertà.