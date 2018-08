Individuato il presunto accoltellatore del figlio di Simona Ventura. Tentato omicidio di Niccolò Bettarini: giudizio immediato per un giovane rhodense.

Tentato omicidio di Niccolò Bettarini

Giudizio immediato per i quattro ragazzi finiti in cella, tra cui il rhodense Davide Caddeo, per il tentato omicidio a calci, pugni e coltellate di Niccolò Bettarini, figlio 19enne dell’ex calciatore Stefano Bettarini e della showgirl Simona Ventura.

L’aggressione il primo luglio

L’aggressione avvenne il primo luglio scorso davanti alla discoteca Old Fashion di Milano. Ora per Albano Jakej, Davide Caddeo (che avrebbe materialmente sferrato le otto coltellate), Alessandro Ferzoco e Andi Arapi sarà il gip Stefania Pepe a decidere sul possibile processo in tempi brevi.

CHI E’ IL GIOVANE ACCOLTELLATORE SU SETTEGIORNI.IT