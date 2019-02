Tentato omicidio ieri mattina (sabato 23 febbraio) a Nova Milanese, preso l’aggressore.

Tentato omicidio, preso l’autore

Poche ore dopo l’accaduto i Carabinieri di Desio, al comando del Maggiore Mansueto Cosentino, hanno arrestato l’autore del tentato omicidio avvenuto in via Garibaldi.

Il fatto

Un uomo di 59 anni stava camminando in via Garibaldi quando è stato aggredito da una persona all’altezza del civico 32. E’ successo nella tarda mattinata di ieri. L’assalitore, armato di taglierino, si è avventato contro la vittima ferendola al collo, poi inizialmente è fuggito. In aiuto al 59enne sono accorsi un’ambulanza della Croce rossa di Cusano Milanino e l’automedica in codice rosso. I sanitari e il medico, dopo aver prestato i primi soccorsi al ferito, lo hanno accompagnato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Nova Milanese che stanno svolgendo le indagini per capire motivazioni del gesto. Poche ore dopo i militari hanno preso l’aggressore. Seguono aggiornamenti nelle prossime ore.

