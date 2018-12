Palazzina evacuata in via Mazzini a Desio per l’incendio scoppiato sul tetto.

A dare l’allarme è stata una squadra del Seregno Soccorso di passaggio

Le fiamme sono divampate questa mattina, giovedì, poco dopo mezzogiorno. Ad accorgersi del fumo sono stati gli operatori del Seregno Soccorso che stavano passando in ambulanza per via Mazzini, sul confine con Seregno, per un altro intervento. Hanno subito dato l’allarme e contattato i residenti della palazzina che non si erano accorti di nulla.

Nella palazzina evacuata anche una giovane mamma con il figlio piccolo

Nessuna conseguenza per gli abitanti, neppura per la giovane mamma che abita nell’appartamento sotto il punto dove è divampato l’incendio che si trovava in casa insieme al figlio piccolo. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco che hanno messo lo scenario in sicurezza nel giro di un’ora. Impegnati anche i Carabinieri che hanno istituito un senso alternato di marcia lungo la strada per consentire i soccorsi.