The day after: ecco i danni dell’ondata di maltempo in Brianza. Quella che vi proponiamo Una lunga carrellata di immagini e video che riassume quanto si è vissuto ieri in Provincia. A partire da Monza e per continuare da sud e a nord, nessuno è stato risparmiato. Oggi le previsioni non sono delle migliori (leggi qui per tutti i particolari), ma a almeno in questo momento non sta piovendo.

Monza città

A Monza sono andate avanti tutta la notte le operazioni di messa in sicurezza da parte del Vigili del Fuoco a causa di numerosi alberi caduti. Al momento non si segnalano situazioni di criticità ma l’attenzione resta alta. Tra i tanti interventi segnaliamo ieri sera la caduta di una pianta di oltre 10 metri nel letto del fiume Lambro, in pieno centro storico. Otto le squadre dei Vigili del fuoco impegnate per cercare di ancorare la pianta in modo da impedire che scivolasse contro le arcate del ponte, provocando così un ostacolo alle acque. Lunghe le operazioni da parte dei pompieri svolte in una situazione di estrema pericolosità visto il forte vento e il Lambro ingrossato.

(foto Bennati)

