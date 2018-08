Tonellate di rifiuti nei capannoni della ex area Snia di Varedo. Scoperto l’enorme quantitativo di spazzatura durante un controllo effettuato dai Carabinieri con l’ausilio della Polizia locale.

Tonellate di rifiuti nella ex area Snia

Una montagna di rifiuti, sembra si tratti di circa quattromila tonnellate ma non ci sono conferme ufficiali, stipati all’interno di un paio di capannoni del vasto insediamento industriale abbandonato. Pare comunque si tratti di rifiuti indifferenziati e non pericolosi.

Indagini in corso

Considerata la notevole quantità, molto probabilmente venivano scaricati all’interno dei capannoni da alcuni camion che sono riusciti ad addentrarsi indisturbati nell’area dismessa ormai da anni divenuta rifiugio di sbandati e senzatetto. Sono ora in corso le indagini per capire la provenienza di questi rifiuti.

Il plauso del sindaco

“Ringrazio le forze dell’ordine per il loro intervento – ha commentato il sindaco Filippo Vergani – ora bisognerà capire che fine farà questa spazzatura. Ricordo che l’area è privata e l’Amministrazione comunale non ha nessun potere. Scriverò ai vari curatori fallimentari per esigere più controllo”

