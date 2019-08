Trafficante di marijuana latitante catturato in Spagna da Guardia Civil e Carabinieri. I militari della Guardia Civil di Barcellona congiuntamente ai Carabinieri di Desio, hanno arrestato un trentacinque italiano, residente a Varedo, evaso dai domiciliari. Dal 29 luglio risultava infatti latitante. L’uomo era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di oltre un chilo di marijuana.

Trafficante di marijuana rintracciato in Spagna e arrestato

Mentre si trovava gli arresti domiciliari, in attesa del processo, i militari dell’Arma, intuendo una sua possibile fuga all’estero, hanno subito avviato una serie di accertamenti attraverso uno stretto monitoraggio dei social network in uso al 35enne e, tramite mirate verifiche tra le compagnie di trasporto aereo e navale, hanno riscontrato il trasferimento in Spagna. A tradire l’uomo, che nel frattempo stava cercando di far trasferire in una località vicino a Barcellona tutta la famiglia, procurandosi documenti falsi, è stato un post dal suo profilo facebook. Nel tentativo di depistare le ricerche, il varedese aveva dichiarato di trovarsi in Francia, dimenticandosi però dei sistemi di geolocalizzazione del social network. Grazie a questi gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua presenza a Barcellona.

Per il 35enne un mandato di arresto europeo

E’ stato così emesso dal Tribunale di Monza un mandato di arresto europeo nei confronti del 35enne, che è stato reso possibile grazie alla collaborazione e all’intenso scambio informativo tra i Carabinieri e la Guardia Civil, con il coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero degli Interni. Nel pomeriggio del 7 agosto i militari della Guardia Civil, preallertati dai Carabinieri, hanno posto fine alla latitanza dell’uomo rintracciandolo presso l’aeroporto di Barcellona mentre attendeva l’arrivo di un amico.

Sono ora in corso le operazioni di consegna verso l’Italia del 35enne. Oltre che per l’evasione, dovrà rispondere dell’originaria accusa di traffico di sostanze stupefacenti.