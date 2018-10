Traffico in Milano Meda per un incidente con diversi veicoli coinvolti. L’incidente, nel tratto tra Barlassima e Meda, è avvenuto poco dopo le 17.30 e subito si sono formate lunghe code in direzione Milano.

Traffico in Milano Meda per incidente

Serata complicata per gli automobilisti che percorrono la Milano Meda di rientro dal lavoro. Poco dopo le 17.30 infatti si è verificato un incidente tra più veicoli che ha paralizzato il traffico lungo la SS35.

Secondo le informazioni disponibili al momento si tratterebbe di un tamponamento tra quattro vetture nel tratto compreso tra Barlassina e Meda (direzione Sud). Sul posto è arrivata la Polizia locale di Meda e la croce rossa di Misinto. Sette le persone coinvolte: di queste solo una è stata portata in ospedale per accertamenti in codice verde.

Lungo l’arteria si sono formati lunghi incolonnamenti visto l’orario di punta.