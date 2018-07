Traffico intenso in Statale 36 per un camion cisterna in avaria. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 18. Sul posto Polizia stradale e ambulanza.

Traffico congestionato questa sera in Statale 36 in direzione Lecco. Oltre a soliti rientri infatti, poco dopo le 18, l’automobilista di un camion cisterna si è accostato a bordo strada a causa di un’avaria, in corrispondenza dell’uscita di Giussano. Poi è sceso dal mezzo e si è seduto per aspettare i soccorsi. Molti automobilisti, vedendo l’uomo sul ciglio della Statale hanno pensato ad un malore e hanno chiamato anche il 118.

Sul posto si è portata immediatamente la Polizia stradale in quando il camion si è fermato in un punto particolarmente pericoloso ed è stato necessario deviare il traffico per evitare conseguenze. Poco dopo è arrivata anche l’ambulanza da Besana che fortunatamente, non essendoci feriti, è rientrata senza trasportare nessuno.

Per far ripartire il camion cisterna è stato necessario l’intervento dell’officina mobile. Il mezzo ha quindi potuto riprendere il viaggio regolarmente intorno alle 19.10.

Nel frattempo però si erano già formate lunghe code che sono in via di smaltimento ancora adesso.