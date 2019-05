Tragedia questa mattina, venerdì 17 maggio, a Desio: un 62enne disabile è morto nell’incendio della sua abitazione, al primo piano delle case comunali di via Colombo.

Muore nell’incendio di casa

In base a quanto ricostruito, le fiamme sarebbero divampate intorno alle 11 e a sprigionarle potrebbe essere stata una sigaretta rimasta accesa. Non è escluso che il 62enne si sia accorto di quello che stava succedendo ma essendo disabile e a casa da solo non sarebbe riuscito a spegnere prontamente il fuoco e a chiamare i soccorsi. Sono stati i vicini a cercare di sfondare la porta e a dare l’allarme.

Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza

Sul posto si sono portati i Carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per risalire all’esatta causa del rogo. Sul posto è giunto anche il sindaco Roberto Corti.