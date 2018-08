Tragedia a Mariano: 67enne residente a Seregno trovata morta sulle scale. L’ipotesi del gesto estremo al momento è la più probabile.

Una tragedia si è consumata ieri sera a Mariano Comense. Una donna di 67 anni, residente a Seregno, è stata infatti trovata morta sulle scale di una palazzina in Corso Europa. Gli inquirenti hanno immediatamente iniziato le indagini per capire se si trattasse di un incidente, di un evento violento oppure di un gesto disperato. Quest’ultimo sembra essere l’ipotesi può accreditata, soprattutto perché nella casa della donna sono state trovate alcune lettere che anticipavano quanto accaduto. Gli inquirenti stanno ancora approfondendo l’accaduto, per capire la dinamica della tragedia. Un episodio che ha sconvolto le comunità di Seregno e Mariano Comense.