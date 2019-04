Ragazzo di 26 anni brianzolo muore in albergo. Dramma questo pomeriggio a Bulciago, nel lecchese. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto è emerso che il giovane è stato trovato privo di vita in una stanza dell’hotel. A far scattare l’intervento di sanitari e forze dell’ordine è stata una segnalazione dei gestori dell’albergo che, insospettiti dal fatto che il giovane non usciva dalla camera, hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

Tragedia in albergo: muore ragazzo di 26 anni

L’allarme è partito una manciata di minuti prima delle 17 all’hotel ristorante Arrigoni di via Roma al civico 60. Sul posto, in codice rosso, si sono precipitati gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Vede di Bosisio Parini. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ai sanitari non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso 26enne residente a Veduggio in Brianza. Sembra comunque che si tratti di una morte naturale.

A Bulciago sono arrivate anche due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Merate. I militari sono al lavoro per capire esattamente cosa sia accaduto all’interno dell’hotel.