Un altro morto sul lavoro. E’ successo ancora ieri sera, sabato, in un’officina meccanica di Paderno Dugnano. Luciano Zago, 55 anni di Varedo, ha perso la vita, schiacciato da un furgone.

Tragedia in officina

Il fatale infortunio si è verificato all’interno della New M.I. Car di via delle Brigate Partigiane a Paderno Dugnano. Secondo una prima ricostruzione sembra che a cedere sia stato il ponte idraulico su cui era posizionato un furgone sotto il quale stava lavorando Zago. Il mezzo lo avrebbe schiacciato, non lasciandogli scampo.

Non vedendolo rientrare per la cena, sarebbero stati i famigliari ad allertare il 118. Erano le 21 quando sul luogo della tragedia si sono portati ambulanza, automedica, carabinieri di Sesto San Giovanni e vigili del fuoco di Milano. Purtroppo per il 55enne non c’era già più nulla da fare.