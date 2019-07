Tragedia in Valfurva, soccorso alpino in azione per aiutare una cordata di alpinisti tedeschi.

Tragedia in Valfurva, morto un alpinista

Intervento in corso in Valfurva, in provincia di Sondrio, per mettere in salvo un gruppo di una ventina di alpinisti tedeschi, in difficoltà sotto la Cima Cadini, nei pressi del ghiacciaio. Una delle cordate, come riferisce GiornalediSondrio.it è finita in un crepaccio, ed è stato richiesto l’intervento sanitario per alcune persone.

Purtroppo fra i tre precipitati nel crepaccio uno è deceduto e due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Sondalo. Sul posto ci sono ancora il Cnsas Soccorso alpino, l’elisoccorso da Bergamo e da Bolzano.

