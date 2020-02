L’alpinista brianzolo deceduto nella tarda mattinata di oggi sul Grignone si chiamava Paolo Carlesi. Aveva 31 anni

La tragedia sul Grignone

L’immane tragedia sul Grignone è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 4 febbraio. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, Carlesi stava completando le operazioni di legatura quando è precipitato: la vittima, nato nel 1989, sposato e residente a Seregno è morto a causa delle profonde ferite riportate dopo la terrificane caduta. Il giovane alpinista brianzolo, originario di Rodano e volontario della Croce Verde di Pioltello, stava affrontando il Canale della Fiamma sul Grignone, ovvero la Grigna settentrionale insieme a due coetanei. La comitiva si trovava sulla parete est del canale. Giunto all’altezza del primo salto Carlesi, membro del Cai Milano e conoscitore della montagna, si stava legando quando qualcosa purtroppo è andato storto.

Il 31enne è scivolato a valle e la terribile caduta si è arrestata solo quando il suo corpo ha impattato contro delle rocce. L’alpinista, come opportuno su una via del genere, indossava il casco di sicurezza ma nemmeno queste protezione è valsa a salvargli la vita. A far scattare l’allarme, questa mattina intorno alle 11.30 sono stati appunto i due compagni che hanno assistito impotenti alla scena. Una volta recuperata, la salma di Carlesi è stata trasportata in elicottero nella sede del soccorso alpino del Bione.

