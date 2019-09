Trail Grigne Sud: due incidenti alla maratona di 41 chilometri, giunta alla terza edizione che si è svolta quest’oggi, sabato.

Trail Grigne Sud, due feriti

I soccorritori, come riporta il GiornalediLecco.it, hanno dovuto intervenire alle 14.21 nella zona del Sasso Cavallo, nei pressi del rifugio Elisa, per un concorrente che si è infortunato gravemente. Da quanto è dato sapere durante la manifestazione il runner L. S., 56 anni di Lecco, è caduto lungo il percorso procurandosi un grave trauma con sospette lesioni pneumotoraciche. Per recuperare il ferito si è mossa una squadra della XIX Delegazione del Soccorso alpino di Lecco e dall’ospedale Niguarda si è alzata l’eliambulanza. Alla fine il 56enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Manzoni.

Ferito anche un 39enne

Alle 16.09 si è alzata nuovamente in volo l’eliambulanza, questa volta dall’ospedale Sant’Anna di Como, sempre con una squadra del soccorso alpino per recuperare un altro runner, M. B., 39 anni. Durante la gara, il 39enne è caduto procurandosi una frattura al ginocchio destro. Anche lui è stato elitrasportato al Manzoni.

