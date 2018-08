Transennato il ponte tra Biassono e Peregallo per allagamenti. Ieri sera (sabato 25 agosto) Carabinieri e Protezione civile sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

Transennato il ponte per allagamenti

La segnalazione è stata fatta dai Carabinieri di Biassono che hanno allertato il Comune. A causa dei temporali delle ultime ore il ponte tra via Parco e via Risorgimento si è allagato. Si è deciso dunque di transennare il ponte per evitare che qualche veicolo potesse rimanere in panne in mezzo all’acqua.

Al confine con Peregallo

L’area interessata dall’allagamento è sul territorio di Peregallo. Per precauzione il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, allertato dell’accaduto, ha preferito far transennare la sponda di Biassono. Ciò per tutelare gli automobilisti che da Biassono imboccano la strada, e quindi il ponte, per raggiungere Peregallo.

La paura di un crollo

Vedere in azione Carabinieri e Protezione civile ha messo in allarme qualche passante che ha temuto che il motivo delle transenne fosse la precaria stabilità del ponte. Inevitabile la preoccupazione dopo la tragedia accaduta a Genova con il crollo del ponte Morandi.