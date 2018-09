Trattenuta in Pakistan: la 23enne sta tornando a Cesano Maderno. La giovane aveva scritto una lettera alla sua scuola in cui chiedeva aiuto per tornare in Italia.

Sta tornando in Italia la giovane Menoona Safdar, la ragazza 23enne trattenuta in Pakistan contro la propria volontà dalla sua famiglia. Secondo quanto confermato dalla Farnesina la giovane si è appena imbarcata su un volo diretto in Italia.

“Il positivo esito, che ha posto fine a una grave violazione dei diritti fondamentali della giovane donna, è stato reso possibile, a seguito del personale interessamento del ministro, dall’efficace azione della nostra Ambasciata a Islamabad in stretto raccordo con la Farnesina”, si legge in una nota del Ministero degli Esteri.

Alla ragazza nel 2015 era stato impedito di tornare a frequentare la sua scuola di Cesano Maderno. Nel 2017 il padre l’avrebbe poi portata in Pakistan con l’inganno e lasciata lì. I genitori sarebbero quindi tornati in Italia, a Bovisio Masciago, dove tutt’ora abitano.

