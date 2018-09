Famiglia besanese protagonista di un terribile incidente a Paruzzaro (Novara). Un uomo, una donna ed un bambino sono usciti miracolosamente vivi dalle lamiere dell’auto sulla quale viaggiavano, dopo essere stati travolti da un tir.

Famiglia miracolata

E’ successo martedì, lungo la statale 142 Biellese, nel territorio di Paruzzaro. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un autoarticolato carico ha impattato con violenza contro l’utilitaria, mentre questa stava svoltando. A bordo della quattro ruote c’erano Giuseppe Secci, classe 1989, campione di boxe; il suo bambino e la mamma del piccolo, Adriana. E’ stata lei ad avere la peggio, seduta sul lato sul quale è andato a sbattere il mezzo pesante. Le portiere della vettura sono state divelte e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Arona, insieme ai soccorritori, ai carabinieri e alla polizia stradale.

E’ atterrato l’elisoccorso

E’ atterrato anche l’elisoccorso, sul quale è stata caricata la donna, estratta dalle lamiere accartocciate dai pompieri. Ferito in modo serio anche Secci, mentre il bimbo, fortunatamente, è rimasto illeso.

“Grazie al Cielo il nostro piccolo non si è fatto nulla” ha affermato il besanese, operato giovedì per diversi traumi alla parte destra del volto ed al collo.

Il servizio completo sul numero del Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 18 settembre.